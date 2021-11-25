Женская сборная России по керлингу проиграла Швеции в полуфинальном матче чемпионата Европы

Женская сборная России не смогла выйти в финал чемпионата Европы 2021 года, который проходит в Лиллехаммере (Норвегия).

Отметим, что россиянки в полуфинальной встрече уступили Швеции со счетом 4:5. Российскую команду представляют скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, а также Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Мария Комарова.

Добавим, что данный результат на турнире позволил России гарантировать себе место на чемпионате мира-2022. В игре за третье место подопечные Сергея Беланова и Ирины Колесниковой сыграют либо с Шотландией, либо c Германией.