Женская сборная России по керлингу уступила Германии в матче за третье место на чемпионате Европы

Женская сборная России не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата Европы 2021 года, который прошел в Лиллехаммере (Норвегия).

Отметим, что в матче за третье место россиянки потерпели поражение от Германии со счетом 6:9. На турнире российскую команду представляли скип Алина Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, а также Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина и Мария Комарова.

Добавим, что несмотря на четвертое место в соревнованиях, Россия смогла гарантировать себе место на чемпионате мира-2022.

В финале чемпионата Европы Швеция сыграет с Шотландией. Матч пройдет завтра, 27 ноября.