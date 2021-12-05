Российские керлингисты одержали победу над Венгрии в квалификационном турнире ОИ-2022

Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев победили венгров Дороттью Паланчу и Жолта Киша со счетом 9:3 в матче группового этапа отборочного турнира ОИ-2022 среди смешанных пар.
Добавим, что Соревнования проходят в нидерландском городе Леуварден.
Напомним, ранее наш дуэт переиграл команду Испании (9:2). Россияне лидируют в таблице группы А с двумя победами.
Команда, которая заняла первое место, выходит напрямую в матч за право участия в Олимпиаде.
6 декабря сборная России сыграет против команды Дании.
источник: «Советский спорт»