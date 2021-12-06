Российские керлингисты потерпели первое поражение в квалификации Олимпиады в Пекине

Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев проиграли датчанам Жасмин Ландер и Хенрику Холтерманну со счетом 5:11 в матче группового этапа отборочного турнира ОИ-2022 среди смешанных пар.

Таким образом, россияне потерпели первое поражение на соревнованиях, проходящих в нидерландском городе Леуварден.

Сидорова и Тимофеев, имея в своем активе две победы, теперь делят второе место в группе с сегодняшними соперниками.

Победители групп (всего их две) выйдут в финал квалификации, команды, ставшие вторыми и третьими, будут играть в полуфинале.

Следующим тур россияне пропустят, а датчане сыграют с лидерами сборной Австралии (две победы при отсутствии поражений), которой следом предстоит проверить на прочность Сидорову и Тимофеева. Игры пройдут 7 декабря.