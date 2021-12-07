Сидорова и Тимофеев уступили Австралии в квалификации Олимпийских игр в Пекине

Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев проиграли австралийцам Тали Гилл и Дину Хьюитту со счетом 6:8 в матче группового этапа отборочного турнира ОИ-2022 среди смешанных пар.

Таким образом, потерпев второе поражение в четырех играх, россияне опустились на пятое место в группе А, в которой лидирует Австралия, выиграв все четыре встречи.

Победители групп (всего их две) выйдут в финал квалификации, команды, ставшие вторыми и третьими, будут играть в полуфинале.

8 декабря в 12:00 по московскому времени сборная России сыграет с Германией, а Австралия - с Венгрией.