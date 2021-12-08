Сидорова и Тимофеев выиграли у Германии в квалификации Олимпийских игр в Пекине

Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев победили немцев Пиу-Лизу Шелль и Клаудиуса Харша со счетом 8:6 в матче группового этапа отборочного турнира ОИ-2022 среди смешанных пар.

Таким образом, одержав третью победу при двух поражениях, россияне делят второе место в группе А с командами Дании и Венгрии.

Победители групп (всего их две) выйдут в финал квалификации, команды, ставшие вторыми и третьими, будут играть в полуфинале.

В заключительном туре данного этапа соревнований сборная России сыграет с Турцией, ее конкуренты Венгрия и Дания проведут очный матч. Матчи начнутся сегодня в 21:00 по московскому времени.