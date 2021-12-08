Сидорова и Тимофеев вышли в плей-офф олимпийской квалификации

Российские керлингисты Анна Сидорова и Алексей Тимофеев победили представителей Турции Дилсат Йилдыз и Угурджана Карагоза в матче группового этапа квалификации ОИ-2022 среди смешанных пар.

Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу нашего дуэта

По итогам группового этапа россияне выиграли четыре из шести матчей и заняли второе место. В группе В лучшей стала команда США.

В первом раунде плей-офф Сидорова и Тимофеев встретятся с парой из Финляндии. Матч пройдет 9 декабря. Победитель встречи сыграет с американцами. Лучшая команда отправится на Олимпийские игры.