Сидорова расплакалась после поражения в финале отбора на ОИ-2022

Российская керлингистка Анна Сидорова не смогла сдержать эмоций после поражения в дабл-миксте в рамках финала отбора на Игры-2022 в Пекине.

Напомним, что спортсменка выступала в паре с Алексеем Тимофеевым. Россияне проиграли представителям США Вики Персинджер и Крису Плайсу со счетом 4:6.

«Мы сделали все, что было в наших силах. Больно. Очень. Спасибо всем за поддержку», - написала Сидорова в своем инстаграме.

Таким образом, дополнительные путевки на Олимпиаду завоевали сборные США и Австралии.

Добавим, что в Играх примут участие мужская и женская сборные России.