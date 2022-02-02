Крушельницкий объявил о возвращении в спорт после дисквалификации за применение допинга

Российский керлингист Александр Крушельницкий объявил о возвращении в спорт после отбытия дисквалификации за применение допинга.

«Да, я планирую возвращаться. Сейчас у меня официально было два месяца на тренировки. Даты возвращения пока не могу назвать, дисквалификация заканчивается 12 февраля. Я смогу выступать на соревнованиях, если таковые будут», - приводит слова Крушельницкого ТАСС.

Напомним, что четыре года назад, выступая на Олимпиаде вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой в соревнованиях смешанных пар, Крушельницкий завоевал бронзовую медаль. Однако, позднее одна из его допинг-проб показала положительный результат на мельдоний, после чего олимпийские награды достались сборной Норвегии.