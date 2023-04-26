Керлингист Крушельницкий признался, что стал жертвой теории заговора против россиян

Керлингист Александр Крушельницкий признался, что верит в теорию заговора против российских спортсменов.

«Верите в теорию заговора против российских спортсменов? Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю. Другого объяснения у меня нет, - приводит слова спортсмена ТАСС.

Наромним, что Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар. Затем в крови Александра был обнаружен мельдоний, и дуэт был лишен награды. Керлингист считает, что препарат был ему подмешан.