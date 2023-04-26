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Керлингист Крушельницкий признался, что стал жертвой теории заговора против россиян

Спортсмен рассказал о вопиющем случае.
26 апреля 2023 10:04

Керлингист Александр Крушельницкий признался, что верит в теорию заговора против российских спортсменов.

«Верите в теорию заговора против российских спортсменов? Я сам стал жертвой всего этого, так что как никто другой в это верю. Другого объяснения у меня нет, - приводит слова спортсмена ТАСС.

Наромним, что Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзовые медали в соревнованиях смешанных пар. Затем в крови Александра был обнаружен мельдоний, и дуэт был лишен награды. Керлингист считает, что препарат был ему подмешан.

источник: ТАСС
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