Чемпион Европы по керлингу Арсенькина объявила о завершении карьеры

Чемпион Европы по керлингу Галина Арсенькина объявила о завершении карьеры

«Это решение далось мне, естественно, непросто. Но оно абсолютно взвешенное, обдуманное. На мой взгляд, сейчас самый правильный момент для этого. Последним толчком стало то, что международная арена на данное время для нас закрыта», - приводит пресс-служба Федерации керлинга России слова девушки.

Добавим, что Арсенькина также является двукратным призером мировых первенств, завоевав на них серебряную и бронзовую медали.

Всемирная федерация керлинга (WCF) не отреагировала на рекомендации Международного олимпийского комитета о допуске российских спортсменов.