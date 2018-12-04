Дмитрий Свищев – о дисквалификации Крушельницкого: Для меня это решение стало шокирующим

Керлинг 04 декабря 2018 20:24 Источник: «РИА Новости»

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию керлингиста Александра Крушельницкого.

- Для меня это решение стало шокирующим. Мы, конечно, сейчас будет подавать апелляцию. Пока у нас есть шансы, мы будем биться до последнего, за любой шанс будем хвататься. Сейчас проведем еще консультацию с юристами, как они могут это все прокомментировать, потому что это была их зона ответственности. Выработаем план действий и пойдем вперед.

Даже в худшем сне не могу себе представить, что такое может быть, что будет четырехлетняя дисквалификация, - приводит слова Свищева РИА «Новости».

Ранее стало известно, что спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четырехлетний срок.