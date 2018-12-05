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Керлинг05 декабря 2018 07:06Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Международная федерация керлинга признает решение CAS по Крушельницкому

Международная федерация керлинга признает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего российского керлингиста Александра Крушельницкого на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выиграли бронзовые медали в дабл-миксте, но допинг-тест спортсмена во время турнира показал положительный результат на мельдоний. Дуэт был лишен наград.

Слушания в CAS по делу Крушельницкого прошли 19 сентября. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года.

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