Международная федерация керлинга признает решение CAS по Крушельницкому

Керлинг 05 декабря 2018 07:06 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Международная федерация керлинга признает решение Спортивного арбитражного суда (CAS), дисквалифицировавшего российского керлингиста Александра Крушельницкого на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Крушельницкий и Анастасия Брызгалова на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане выиграли бронзовые медали в дабл-миксте, но допинг-тест спортсмена во время турнира показал положительный результат на мельдоний. Дуэт был лишен наград.

Слушания в CAS по делу Крушельницкого прошли 19 сентября. Срок дисквалификации отсчитывается с 12 февраля 2018 года.