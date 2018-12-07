Красноярск претендует на проведение юниорского чемпионата мира по керлингу

Керлинг 07 декабря 2018 01:07 Источник: «РИА Новости» Автор: Спирин Дмитрий

Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что Красноярск будет бороться за право проведения юниорского чемпионата мира по керлингу в 2020 году.

«Шансы есть, но все будет зависеть от дальнейшей ситуации по развитию взаимоотношений РУСАДА и ВАДА. Я планирую посетить Красноярск во время Кубка России среди женских команд. Возможно, у меня пройдет встреча с губернатором Красноярского края. Федерация керлинга России поддерживает намерение Красноярска. После Универсиады останется комплекс, где можно проводить соревнования высокого уровня.

Мы за любые соревнования, тем более, если они будут проходить в самых разных регионах России. Это помогает развивать и популяризировать керлинг. Если мы проводим международные соревнования в регионе, сразу увеличивается внимание к спорту со стороны руководителей всех мастей. Если Красноярску дадут такое право, это будет очень хороший толчок для развития керлинга в регионе», — цитирует Свищева агентство "РИА Новости".

Со 2 по 12 марта 2019 года Красноярск будет принимать зимнюю Универсиаду.