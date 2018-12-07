Красноярск претендует на проведение юниорского чемпионата мира по керлингу - Советский спорт
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    • Керлинг07 декабря 2018 01:07Источник: «РИА Новости»Автор: Спирин Дмитрий

    Красноярск претендует на проведение юниорского чемпионата мира по керлингу

    Президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев заявил, что Красноярск будет бороться за право проведения юниорского чемпионата мира по керлингу в 2020 году.

    «Шансы есть, но все будет зависеть от дальнейшей ситуации по развитию взаимоотношений РУСАДА и ВАДА. Я планирую посетить Красноярск во время Кубка России среди женских команд. Возможно, у меня пройдет встреча с губернатором Красноярского края. Федерация керлинга России поддерживает намерение Красноярска. После Универсиады останется комплекс, где можно проводить соревнования высокого уровня.

    Мы за любые соревнования, тем более, если они будут проходить в самых разных регионах России. Это помогает развивать и популяризировать керлинг. Если мы проводим международные соревнования в регионе, сразу увеличивается внимание к спорту со стороны руководителей всех мастей. Если Красноярску дадут такое право, это будет очень хороший толчок для развития керлинга в регионе», — цитирует Свищева агентство "РИА Новости".

    Со 2 по 12 марта 2019 года Красноярск будет принимать зимнюю Универсиаду.

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