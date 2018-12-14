Анастасия Брызгалова получила титул «Открытие года»

Керлинг 14 декабря 2018 20:20 Источник: «Советский спорт»

Известная керлингистка Анастасия Брызгалова только что удостоилась титула «Открытие года».

Это стало известно во время церемонии объявления лауреатов Национальной Премии «Советский спорт – Итоги года», которая в эти минуты проходит в российской столице.

Премия выросла из традиционного ежегодного приза «Советского спорта» «Харламов-Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона. В этом году – помимо номинаций «Харламов-Трофи» и «Открытие года» - будут озвучены имена победителей в следующих номинациях: «Возвращение года», «Событие года», «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Команда года», «Тренер года».

Генеральный спонсор церемонии вручения премии – ElCorteIngles. Официальный партнер – Отдел Туризма Посольства Испании. Партнер – Кубань-Вино, Астраханская Икра Дикий Осетр.