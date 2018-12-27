Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS о четырехлетней дисквалификации

Керлинг 27 декабря 2018 13:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение дисквалифицировать российского керлингиста Александра Крушельницкого на четырехлетний срок.

Агент спортсмена Андрей Митьков на своей странице в «Фейсбуке» сообщил, что Крушельницкий подал апелляцию на решение CAS.

«5 декабря Александр Крушельницкий подал в апелляционный департамент CAS апелляцию на решение антидопингового департамента CAS от 4 декабря на четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх в Пхенчхане. Много интересных моментов в этой апелляции и том, что ее окружает», - написал Митьков.

Напомним, в допинг-пробе Крушельницкого на ОИ-2018 в Пхенчхане был обнаружен мельдоний. Спортсмена с его партнершой Анастасией Брызгаловой лишили бронзовых медалей Игр.