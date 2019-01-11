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Керлинг11 января 2019 14:38Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

Крушельницкий не будет оспаривать свою дисквалификацию

Российский керлингист дисквалифицирован на четыре года.

Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о своей четырехлетней дисквалификации, сообщает ТАСС.

«Александр принял решение отказаться от подачи иска в CAS», – заявил агент Андрей Митьков.

Напомним, в допинг-пробе Крушельницкого, взятой во время Олимпийских игр в Пхенчхане, был обнаружен мельдоний. 4 декабря CAS объявил о четырехлетней дисквалификации спортсмена.

Изначально Крушельницкий рассчитывал подать апелляцию. Однако CAS установил пошлину для рассмотрения дела в одну тысячу швейцарских франков, отказав спортсмену в бесплатной юридической помощи. Крайний срок для уплаты пошлины истекал 11 января.

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