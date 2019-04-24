Сборная России уступила команде Испании на ЧМ среди смешанных пар

Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себя Вице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.

Шишки, мох, и пыль. Всё это – «Вегас»! Но что они творят? Сегодня в седьмом матче серии «Вегасу» нужно победить «Сан-Хосе» (начнут в пять утра по Москве). Тогда наш автор останется жив и бодр. За что же он так любит эту команду?

Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеру Четырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.

Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планеты Даниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.

Россия проиграла командный ЧМ. Досрочно, без шансов – и из-за Самарина Первый день командного чемпионата мира в Фукуоке завершен. Сборная России, лидировавшая перед мужской короткой программой, теперь – только третья.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Максим Боков: Преследователи «Зенита», берите пример с долматовского ЦСКА! Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» вспоминает 1998 год, когда армейцы, за которых он тогда выступал, завершили чемпионат серией из 12 побед и почти догнали «Спартак».

Радулов их съест! Сегодня ночью «Даллас» может завершить свою серию (и «Вашингтон» – тоже) «Вашингтон» с «Каролиной» начнут свой шестой матч в 2 часа ночи по московскому времени (и у нас это будет уже вторник), а «Даллас» с «Нэшвиллом» выйдут на, возможно, последнюю рубку в 3.30.

Семаку-2019 надо опасаться «Семака-1998» Часто ли команда, лидировавшая в РПЛ за шесть туров до конца, в итоге упускала чемпионство? Такие случаи были. Но параллели с нынешним положением «Зенита» проводятся с трудом.

Неожиданный допинг Тайсумова, соперник Хабиба и возвращение Макгрегора. Главное в ММА за неделю В Атланте (США) прошел турнир UFC 236, в ходе которого определился следующий соперник Хабиба Нурмагомедова, еще один россиянин подписал контракт с сильнейшей лигой мира, а Майрбек Тайсумов попался на допинге.