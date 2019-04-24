Сборная России уступила команде Испании на ЧМ среди смешанных пар

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин потерпели поражение от команды Испании (5:11) в пятом туре чемпионата мира среди смешанных пар.
Таким образом, национальная сборная расположилась на третьем месте в группе. Следующий матч россияне проведут 24 апреля с командой Словении.
Отметим, что по итогам группового этапа по две команды выйдут в плей-офф, а еще четыре сборные выйдут из числа занявших третьи места.
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