Российские керлингисты проиграли канадцам в четвертьфинале чемпионата мира

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира.
В ¼ финала россияне уступили команде Канады со счетом 3:7.
В полуфинале чемпионата мира канадцы сыграют с керлингистами из США, который в четвертьфинале обыграли команду Эстонии – 9:5.
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