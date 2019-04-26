Российские керлингисты проиграли канадцам в четвертьфинале чемпионата мира - Советский спорт
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26 апреля 2019 20:55КерлингСметанникова Дарья

Российские керлингисты проиграли канадцам в четвертьфинале чемпионата мира

В Ставангере (Норвегия) проходит чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар.

Российские керлингисты Анастасия Москалева и Александр Еремин не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира.

В ¼ финала россияне уступили команде Канады со счетом 3:7.

В полуфинале чемпионата мира канадцы сыграют с керлингистами из США, который в четвертьфинале обыграли команду Эстонии – 9:5.

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