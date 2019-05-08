Россияне победили вторую команду Швейцарии на старте Финала Кубка мира по керлингу - Советский спорт
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08 мая 2019 15:41КерлингСпирин Дмитрий

Россияне победили вторую команду Швейцарии на старте Финала Кубка мира по керлингу

Мария Комарова и Даниил Горячев победили вторую команду Швейцарии в своем стартовом матче в Финале Кубка мира по керлингу среди смешанных пар.

Турнир проходит в Пекине.

Счет матча — 8:7 в пользу россиян. В следующем матче россияне 9 мая сыграют с командой Норвегии.

В соревнованиях среди смешанных пар принимают участие команды из Китая, России, Канады, Швейцарии (2 команды), Кореи, Норвегии и США. Команды поделены на две группы (по четыре команды в каждой) и сыграют в два круга.

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