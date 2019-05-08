Россияне победили вторую команду Швейцарии на старте Финала Кубка мира по керлингу

Турнир проходит в Пекине.
Счет матча — 8:7 в пользу россиян. В следующем матче россияне 9 мая сыграют с командой Норвегии.
В соревнованиях среди смешанных пар принимают участие команды из Китая, России, Канады, Швейцарии (2 команды), Кореи, Норвегии и США. Команды поделены на две группы (по четыре команды в каждой) и сыграют в два круга.
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