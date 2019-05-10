Сборная России проиграла команде Норвегии на Кубке мира - Советский спорт
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10 мая 2019 19:04КерлингГичунцев Артур

Сборная России проиграла команде Норвегии на Кубке мира

Соревнования проходят в Пекине.

Керлингисты сборной России в четвертый раз потерпели поражение в финале Кубка мира среди смешанных пар.

Мария Комарова и Даниил Горячев уступили команде Норвегии со счетом 1:7.

Таким образом, российские керлингисты занимают 4-е место, а команда Норвегии является лидером группы.

11 мая сборная России сыграет с командой Канады, которой в первом круге проиграла со счетом 5:6.

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