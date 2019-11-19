Российские керлингистки одержали пятую победу на чемпионате Европы Наша команда победила Латвию.

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Женская сборная России в рамках группового этапа чемпионата Европы по керлингу победила представительниц Латвии в матче 6-го тура со счетом 8:5.

Россиянки одержали пятую победу на турнире при одном поражении. Ранее были побеждены такие команды, как Эстония (7:1), Германия (7:5), Дания (9:3) и Чехия (7:3). Единственным «обидчиком» нашей команды является швейцарская сборная, одержавшая победу со счетом 3:7 в матче третьего тура.

Следующим соперником сборной России станет Норвегия. Встреча пройдет в эту среду, в 11 часов по московскому времени.

Отметим, что на турнире принимают участие 10 команд. По итогам группового раунда четыре сильнейшие команды выйдут в полуфинал. Две худшие команды перейдут в дивизион В.