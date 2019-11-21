Сборная России победила Англию на чемпионате Европы по керлингу Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян.

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В заключительном матче группового этапа чемпионата Европу по керлингу, проходящего в Швеции, мужская сборная России обыграла команду Англии со счетом 6:3.

Одержав лишь две победы, сборная России заняла предпоследнее, 9-ое место в своей группе. Англичане, с одной победой, стали десятыми.

Чемпионат Европы завершится 23-го ноября.