Сборная России победила Англию на чемпионате Европы по керлингу - Советский спорт
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21 ноября 2019 15:36КерлингНечаев Юрий

Сборная России победила Англию на чемпионате Европы по керлингу

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу россиян.

В заключительном матче группового этапа чемпионата Европу по керлингу, проходящего в Швеции, мужская сборная России обыграла команду Англии со счетом 6:3.

Одержав лишь две победы, сборная России заняла предпоследнее, 9-ое место в своей группе. Англичане, с одной победой, стали десятыми.

Чемпионат Европы завершится 23-го ноября.

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