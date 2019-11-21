Женская сборная России обыграла шведок на чемпионате Европы В заключительном матче кругового турнира россиянки одолели команду Швеции со счетом 8:6.

На чемпионате Европы по керлингу в шведском Хельсинборге женская сборная России одержала победу над хозяйками турнира шведками, действующими обладательницами титула лучшей команды континента. Этот успех стал для россиянок восьмым на турнире. В девяти матчах кругового турнира Алина Ковалева, Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина потерпели лишь одно поражение (3:7 от команды Швейцарии в третьем туре) и заняли второе место вслед за своими обидчицами.

Что любопытно, в полуфинале россиянкам еще раз придется встретиться со сборной Швеции. Вторую путевку в финал женского турнира разыграют Швейцария и Шотландия. Матчи состоятся завтра 22 ноября.

Напомним, чемпионат Европы является отборочным соревнованием к чемпионату мира 2020 года, который пройдет в Канаде, и женская сборная России свою прямую путевку уже завоевала.