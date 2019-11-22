Сборная России проиграла шведкам в полуфинале Команда Швеции выиграла со счетом 9:3.

В шведском Хельсинборге завершился первый полуфинал женского турнира Чемпионата Европы по керлингу. Россиянки, выигравшие на первом этапе восемь матчей из девяти, уступили хозяйкам соревнований с результатом 3:9.

Что примечательно, вчера 21 ноября Екатерина Кузьмина, Галина Арсенькина, Мария Комарова и Алина Ковалева обыграли тех же соперниц 8:6.

Во втором женском полуфинале играют сборные Швейцарии и Шотландии. Матч за третье место и финал состоятся завтра 23 ноября.