Сборная Швеции выиграла чемпионат Европы, россиянки – четвертые В Хельсинборге завершилось континентальное первенство.

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Финал женского турнира стал последним матчем чемпионата Европы. Хозяйки льда шведки со счетом 5:4 обыграли сборную Шотландии.

Вчера поздно вечером сборная России с результатом 5:6 уступила команде Швейцарии в матче за третье место. Но хотя россиянкам и не удалось завоевать медали, они получили прямую путевку на чемпионат мира, который состоится в следующем году в канадском городе Принс-Джордж.

Кстати, мужской турнир тоже завершился шведским триумфом. Мужская сборная скандинавской страны со счетом 9:3 одолела в финале соперников из Швейцарии. Бронза у шотландцев, обыгравших датчан 7:2. Мужская сборная России стала девятой в итоговой классификации.