Федерация керлинга России будет требовать компенсацию в случае отмены соревнований

Федерация керлинга России (ФКР) будет требовать компенсацию в том случае, если на территории России будут отменены крупные международные соревнования.
Об этом ТАСС заявил президент ФКР Дмитрий Свищев.
«У нас запланировано большое количество соревнований. Сейчас они под угрозой срыва. Мы будем требовать компенсацию в случае отмены», - сказал Свищев.
Напомним, WADA на заседании исполкома в Лозанне запретил России на четыре года проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение. Также российским спортсменам запрещено выступать под национальным флагом.
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