Чемпионка мира Брызгалова стала тренером сборной России в дабл-миксте Анастасия приостановила карьеру спортсменки и начала тренерскую.

В ходе исполкома Федерации керлинга России 27-летняя Анастасия Брызгалова была утверждена в качестве второго тренера национальной команды в дабл-миксте.

«У Анастасии большой опыт международных соревнований и взаимодействия со спортсменами, – рассказал в интервью «РИА Новости» президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев. – С введением в штаб третьего тренера теперь есть возможность максимально обеспечивать тренировочный процесс, не обделяя вниманием никого из спортсменов. Мы желаем тренерскому штабу удачи и надеемся, что все у них получится и результаты команд будут нас радовать».

В 2016 году Анастасия вместе с будущим мужем Александром Крушельницким стала чемпионкой мира в смешанных парах и смешанных командах. В 2018-м Брызгалова и Крушельницкий стали третьими в турнире смешанных пар на Олимпиаде в Пхенчхане, однако их результат был аннулирован, поскольку в допинг-пробе Александра было найдено запрещенное вещество.