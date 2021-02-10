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10 февраля 15:37
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная России будет использовать «Катюшу» вместо гимна РФ на чемпионате мира по керлингу

Где пройдут соревнования пока неизвестно.

На чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная России будет использовать песню «Катюша» вместо национального гимна Российской Федерации.

Об этом сообщил президент Федерации керлинга России в интервью для News.ru:

«Мы отправимся с той композицией, которую утвердил Олимпийский комитет, то есть с «Катюшей».

Женский чемпионат мира должен был пройти в швейцарском Шаффхаузене с 20 по 28 марта, однако власти Швейцарии запретили проводить соревнования из-за пандемии коронавируса. Теперь Всемирная федерация керлинга должна выбрать новое место проведения ЧМ.

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) российские спортсмены до декабря 2022 года не могут выступать со своим флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

источник: News.ru
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