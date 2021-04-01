Команда Ковалевой представит Федерацию керлинга России на чемпионате мира в Калгари

Федерация керлинга России опубликовала на своем сайте составы российских команд на чемпионаты мира для женских и мужских команд.

На обоих турнирах россияне из-за санкций WADA выступят под именем и флагом Федерации керлинга России.

Женщины поедут следующим составом: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. Тренер – Сергей Беланов.

Мужчины - Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Тренер – Александр Козырев.

Оба турнира пройдут в канадском Калгари. С 2 по 11 апреля будут соревноваться мужчины, С 30 апреля по 9 мая - женщины.