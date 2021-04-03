Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира, обыграв корейцев

Мужская сборная России во втором туре чемпионата мира по керлингу одержала победу над командой Южной Кореи. Итоговый счет 9:3.

За российскую команду в Калгари выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Напомним, что россияне стартовали на ЧМ с победы над сборной Нидерландов (8:5). Следующий матч сборная России проведет 3 апреля против команды Китая.

Всего в турнире учувствуют 14 сборных. В плей-офф выйдут шесть лучших.

Завершится мужской чемпионат мира 11 апреля.