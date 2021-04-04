Сборная России одержала третью победу подряд на чемпионате мира, обыграв команду Китая

На чемпионате мира по керлингу среди мужчин сборная России одержала победу над командой Китая со счетом 10:6.

Напомним, что для россиян это уже третья кряду победа на турнире в канадском Калгари. Ранее команда, за которую выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Дании Горячев, обыграла сборные Нидерландов (8:5) и Южной Кореи (9:3).

Российская команда находится в тройке лидеров. Также по три победы одержали Канада и Норвегия.

Всего в круговом турнире принимают участие 14 команд. Шесть лучших выйдут в плей-офф.

4 апреля по канадскому времени россияне проведут матчи против сборных Швеции и Германии.