Сборная России одержала третью победу подряд на чемпионате мира, обыграв команду Китая

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Аргентина - Примера 2-й тайм, 73' Бока Хуниорс 2 Дефенса и Хуст 1 П1 1.10 Х 7.80 П2 26.0
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Монреаль Канад 0 Оттава Сенатор 0 П1 1.64 Х 4.80 П2 3.80
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Каролина Харри 0 Даллас Старз 0 П1 2.04 Х 4.40 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Нью-Йорк Айлен 0 Филадельфия Фл 0 П1 1.81 Х 4.70 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат не начался Вашингтон Уиза 0 Даллас Маверик 0 П1 2.75 П2 1.45
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Рейнд 0 П1 4.30 Х 5.10 П2 1.54
НХЛ - регулярный чемпионат не начался Флорида Пантер 0 Коламбус Блю Д 0 П1 2.04 Х 4.40 П2 3.00
Аргентина - Примера 03:00 Арсенал Саранд 0 Ривер Плейт 0 П1 9.70 Х 5.75 П2 1.25
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Филадельфия Си 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.08 П2 8.60
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Детройт Пистон 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.15 П2 1.72
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Майами Хит 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.12 П2 6.70
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Вегас Голден Н 0 Миннесота Уайл 0 П1 2.00 Х 4.20 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Орландо Мэджик 0 П1 1.07 П2 9.30
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Колорадо Эвела 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 1.63 Х 4.60 П2 4.50
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Сан-Антонио Сп 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.45 П2 2.85
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.13 П2 6.40
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 2.46 Х 4.20 П2 2.46
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.25 П2 1.68
Португалия - Сегунда 13:15 Фейренсе 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 1.58 Х 3.80 П2 5.70
Франция - Лига 1 14:00 Анже 0 Монпелье 0 П1 2.60 Х 3.30 П2 2.90
Англия - Премьер-лига 14:00 Саутгемптон 0 Бёрнли 0 П1 2.10 Х 3.30 П2 3.90
Россия - Премьер-Лига 14:00 Урал 0 Арсенал 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Зандхаузен 0 Вюрцбургер Кик 0 П1 2.14 Х 3.40 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ганновер-96 0 Гамбург 0 П1 3.10 Х 3.40 П2 2.32
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Нюрнберг 0 Падерборн 07 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Дармштадт 98 0 Фортуна 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Эрцгебирге 0
Испания - Сегунда 15:00 Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 1.67 Х 3.60 П2 5.90
Испания - Примера 15:00 Алавес 0 Сельта 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.50
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
04 апреля 01:39
автор: Виктор Шарафудинов

Сборная России одержала третью победу подряд на чемпионате мира, обыграв команду Китая

Следующим соперником россиян станут японцы.

На чемпионате мира по керлингу среди мужчин сборная России одержала победу над командой Китая со счетом 10:6.

Напомним, что для россиян это уже третья кряду победа на турнире в канадском Калгари. Ранее команда, за которую выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Дании Горячев, обыграла сборные Нидерландов (8:5) и Южной Кореи (9:3).

Российская команда находится в тройке лидеров. Также по три победы одержали Канада и Норвегия.

Всего в круговом турнире принимают участие 14 команд. Шесть лучших выйдут в плей-офф.

4 апреля по канадскому времени россияне проведут матчи против сборных Швеции и Германии.

источник: «Советский спорт»
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