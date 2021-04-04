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04 апреля 22:00
автор: Александр Поволоцкий

Российские керлингисты уступили Швеции на ЧМ

Мужская сборная потерпела первое поражение турнире.

Сборная России по керлингу проиграла команде Швеции на чемпионате мира, который проходит в канадском со счетом 7:8 (0:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1).

5 апреля россияне сыграют с Германией и Японией.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Турнир продлится до 11 апреля.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/other/news-4313481-rossijskie-kyorlingisty-poterpeli-pervoe-porazhenie-na-chm-ustupiv-shvecii.html?utm_source=copypasteТурнир продлится до 11 апреля.

источник: «Советский спорт»
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