Российские керлингисты уступили Швеции на ЧМ

Сборная России по керлингу проиграла команде Швеции на чемпионате мира, который проходит в канадском со счетом 7:8 (0:0, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2, 1:0, 0:1, 1:0, 0:2, 2:0, 0:1).
5 апреля россияне сыграют с Германией и Японией.
В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Турнир продлится до 11 апреля.
В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/other/news-4313481-rossijskie-kyorlingisty-poterpeli-pervoe-porazhenie-na-chm-ustupiv-shvecii.html?utm_source=copypasteТурнир продлится до 11 апреля.
источник: «Советский спорт»