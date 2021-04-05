Сборная России одержала пятую победу на чемпионате, обыграв японцев

На чемпионате мира по керлингу среди мужчин завершился сборная России обыграла команду Японии со счетом 10:5.

Для россиян эта победа стала пятой в круговом турнире. Ранее они обыграли Нидерландов, Южной Кореи, Китая и Германии, а также потерпели одно поражение в игре против команды Швеции.

За сборную России на турнире в Калгари выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Всего в круговом турнире принимают участие 14 сборных. Шесть лучших команд выйдут в плей-офф.

В данный момент сборная России делит второе и третье места со сборной Канады. Первое место занимает Норвегия, одержав пять побед в пяти матчах.