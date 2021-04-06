Россияне одержали шестую победу на чемпионате мира по керлингу, одолев сборную США

Мужская сборная России победила сборную США со счетом 11:8 в 13-м туре группового этапа чемпионата мира по керлингу, который в этом году проходит в канадском Калгари.

Российская команда одержала шестую победу на турнире и делит второе место со сборной Швеции, оно позволяет сразу выйти в полуфинал турнира, места с третьего по шестое выводят команды в стыковые матчи за право сыграть в 1/2 чемпионата мира.

В составе российской команды выступают Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. В следующем матче они сыграют с итальянцами.

Американцы, идущие седьмыми, свою следующую встречу проведут со сборной Норвегии.