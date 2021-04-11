Сборная России встретится с командой Шотландии в полуфинале чемпионата мира

На чемпионате мира по керлингу среди мужских команд определился соперник сборной России по полуфиналу.
В четвертьфиналах турнира в Калгари хозяева канадцы уступили сборной Шотландии 3:5, а сборная Швейцарии со счетом 7:6 обыграла команду США.
По итогам этих встреч сформировались пары 1/2 финала: Швеция – Швейцария и Россия – Шотландия.
Напомним, что на стадии кругового турнира российская команда заняла второе место, а также обыграла шотландцев с результатом 9:2.
Оба полуфинала, матч за третье место и финал пройдут в Калгари сегодняшней ночью по московскому времени.