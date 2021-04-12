Мужская Сборная России на чемпионате мира заняла четвертое место

В матче за третье место на чемпионате мира в Канаде мужская сборная России проиграла Швейцарии со счетом 5:6.

Российская команда заняла четвертую строчку, показав лучший результат в истории национальной сборной на первенствах планеты. Ранее самым высоким достижением было девятое место.

Чемпионом мира стала сборная Швеции, победившая в финале Шотландию (10:5). Примечательно, что для шведов это третья победа подряд.

Отметим, что сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года по итогам турнира.