Седьмой тур группового этапа женского чемпионата мира был отложен из-за коронавируса

Матчи седьмого тура женского чемпионата мира по керлингу были отложены из-за выявленных случаев коронавируса у нескольких сотрудников компании, организующей телетрансляцию турнира. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации керлинга (WCF).

Весь персонал телевещателя изолирован в своей гостинице. Пресс-служба WCF отмечает, что спортсменки проживают в отдельном от сотрудников вещателя отеле, поэтому никто из керлингисток и официальных лиц соревнований не был подвержен риску.

Если тесты на коронавирус, сданные ими в субботу, будут отрицательными, то восьмой тур чемпионата мира начнется вовремя, в 23:00 по московскому времени. Российская команда должна сыграть со сборной Эстонии. Дата и время перенесенных матчей седьмой сессии будут объявлены позднее. Россиянки в ней участие не принимают.

Добавим, что национальная сборная одержала четыре победы в четырех матчах.