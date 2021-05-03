Женская сборная России одержала пятую победу подряд на чемпионате мира, обыграв Эстонию

На чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная Россия в своем пятом матче обыграла команду Эстонии со счетом 8:6.

Россиянки одержали пять побед в пяти встречах и возглавляют турнирную таблицу кругового турнира с участием 14 команд. Эстонская сборная занимает последнее 14-е место, проиграв все четыре своих матча.

В ночь с 3 на 4 мая состоится игра Россия – Дания.

За российскую команду выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Шесть лучших сборных выйдут в плей-офф и гарантируют себе путевки на Олимпиаду, которая в феврале следующего года пройдет в Пекине.