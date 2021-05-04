Женская сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира, обыграв Данию

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера не начался Эстудиантес 0 Платенсе 0
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Каролина Харри 1 Чикаго Блэкхоу 0 П1 1.71 Х 4.60 П2 4.00
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Нью-Йорк Рейнд 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.46 Х 3.80 П2 2.46
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Нью-Джерси Дэв 0 Бостон Брюинз 0 П1 4.00 Х 4.60 П2 1.70
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 6' Вашингтон Уиза 20 Индиана Пэйсер 16 П1 1.30 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 1 П1 4.90 Х 4.90 П2 1.50
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Коламбус Блю Д 0 Нэшвилл Предат 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 1.87
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 7' Детройт Пистон 16 Орландо Мэджик 9 П1 1.50 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Айлен 1 П1 4.50 Х 4.60 П2 1.64
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Оттава Сенатор 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.90 Х 4.30 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Филадельфия Фл 1 Питтсбург Пинг 0 П1 3.10 Х 4.50 П2 1.97
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Орлеан Пел 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.85 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Уайл 0 Вегас Голден Н 0 П1 2.75 Х 4.10 П2 2.25
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Атланта Хоукс 0 Портленд Трэйл 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Сент-Луис Блюз 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.66 Х 4.50 П2 4.40
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Филадельфия Си 0 П1 3.10 П2 1.40
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.62 П2 2.35
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.02 Х 4.20 П2 3.10
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.34 П2 3.40
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.55 П2 1.54
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Колорадо Эвела 0 П1 4.90 Х 4.80 П2 1.57
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Реджана 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Венеция 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Брешия 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Салернитана 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Лечче 0 П1 2.46 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Асколи 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.60
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Козенца 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.80
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Кремонезе 0 П1 2.27 Х 3.30 П2 3.30
04 мая 02:01
автор: Максим Скороходов

Женская сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира, обыграв Данию

Турнир проходит в канадском Калгари.

На чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная Россия в своем шестом матче обыграла команду Дании со счетом 7:5.

Россиянки одержали шесть побед в шести встречах и возглавляют турнирную таблицу кругового турнира с участием 14 команд. Датчане с одной победой занимают двенадцатое место.

4 мая в 23:00 по московскому времени состоится игра Россия - Китай.

За российскую команду выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Шесть лучших сборных выйдут в плей-офф и гарантируют себе путевки на Олимпиаду, которая в феврале следующего года пройдет в Пекине.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 5 14ARE05 81YM: маленький ноутбук с мощным сердцем - AMD Ryzen 5Иван Чехович дебютировал в НХЛНижегородское "Торпедо" будет сотрудничать с тульским клубомСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаТрусова о том, какой Плющенко тренерКовальчук покинул «Авангард». Уже известно, где продолжит карьеру
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Ловчев оправдал Федуна за поддержку «Зенита» и предсказал победу «Спартака» в Туле
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Спартаком», который состоится в понедельник, 3 мая.
Не купили, а заслужили. Таким золотым матчем «Зенит» посрамил всех своих недоброжелателей
Команда Сергея Семака третий год подряд выиграла золото РПЛ. После разгрома «Локомотива» (6:1) она стала недосягаемой до соперников.
Падшие «Ангелы Плющенко», или Как Тутберидзе восстановила монополию
Бронзовый призер ЧМ-2021 Александра Трусова прекратила сотрудничество с Евгением Плющенко. Как объявил сам двукратный олимпийский чемпион, контракт между спортсменкой и его школой истек 1 мая, и продлевать его не стали.
«Формулировка «по обоюдному решению» меня удивила». Жулин — об уходе Трусовой от Плющенко к Тутберидзе
Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «Плеймейкеру» сенсационную новость о том, что Александра Трусова прекращает сотрудничество с Евгением Плющенко.
«Динамовцы поработают с левой ногой Макарова — в Казани будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев специально для «Плеймейкера» дал прогноз на матч 28-го тура РПЛ между «Рубином» и «Динамо», который состоится в субботу, 1 мая.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика