Женская сборная России одержала шестую победу подряд на чемпионате мира, обыграв Данию

На чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная Россия в своем шестом матче обыграла команду Дании со счетом 7:5.

Россиянки одержали шесть побед в шести встречах и возглавляют турнирную таблицу кругового турнира с участием 14 команд. Датчане с одной победой занимают двенадцатое место.

4 мая в 23:00 по московскому времени состоится игра Россия - Китай.

За российскую команду выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Шесть лучших сборных выйдут в плей-офф и гарантируют себе путевки на Олимпиаду, которая в феврале следующего года пройдет в Пекине.