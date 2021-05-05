Женская сборная России одержала восьмую победу подряд на чемпионате мира, обыграв Китай

На чемпионате мира по керлингу среди женских команд сборная России провела свой восьмой матч и одержала восьмую победу подряд, обыграв команду Китая со счетом 8:4.

За российскую команду выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Шесть лучших сборных выйдут в плей-офф и гарантируют себе путевки на Олимпиаду, которая в феврале следующего года пройдет в Пекине.

Россиянки с восемью победами занимают первое место. У ближайшего преследователя команды Швейцарии семь побед и одно поражение. Китаянки идут шестыми, имея четыре победы и четыре поражения.

Сегодня, 5 мая, состоится матч Россия – Швеция. Встреча в канадском Калгари начнется в 18:00 по московскому времени.