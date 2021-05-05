Сборная России победила Швецию на женском чемпионате мира

На чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная Россия обыграла олимпийских чемпионок из Швеции со счетом 10:8.

Таким образом россиянки одержали девять побед в девяти матчах и лидируют в групповом этапе турнира. Сборная Швеции одержала шесть побед в восьми матчах и находится на третьем месте.

Сегодня в 23:00 по московскому времени российская команда, за которую выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова, проведет еще одну игру – против сборной Чехии.

Добавим, что шесть лучших сборных группового этапа выйдут в плей-офф и гарантируют себе путевки на Олимпиаду, которая в феврале следующего года пройдет в Пекине. При этом первые две команды выйдут в полуфинал чемпионата мира.