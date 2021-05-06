Женская сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира, проиграв Чехии

На чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная Россия в своем десятом матче проиграла команде Чехии со счетом 5:7.

Россиянки одержали девять побед в десяти встречах и возглавляют турнирную таблицу кругового турнира с участием 14 команд. Чехия, победив трижды в девяти матчах, идет одиннадцатой.

6 мая в 18:00 по московскому времени состоится встреча Швейцария - Россия.

За российскую команду выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Добавим, что шесть лучших сборных группового этапа выйдут в плей-офф и гарантируют себе путевки на Олимпиаду, которая в феврале следующего года пройдет в Пекине. При этом первые две команды выйдут в полуфинал чемпионата мира.