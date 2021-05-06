Российские керлингистки потерпели на чемпионате мира второе поражение подряд, уступив Швейцарии

На чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная Россия в своем одиннадцатом матче проиграла команде Швейцарии со счетом 6:8.

Таким образом россиянки уступили швейцаркам лидерство на групповом этапе, у обеих команд по девять побед, но победительницы сегодняшней встречи провели десять матчей.

7 мая в 4:00 по московскому времени сборная России сыграет против Шотландии.

За российскую команду выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Добавим, что шесть лучших сборных группового этапа выйдут в плей-офф и гарантируют себе путевки на Олимпиаду, которая в феврале следующего года пройдет в Пекине. При этом первые две команды выйдут в полуфинал чемпионата мира.