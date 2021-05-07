Сборная России обыграла Шотландию на женском чемпионате мира

На чемпионате мира по керлингу среди женщин сборная Россия в своем двенадцатом матче обыграла команду Шотландии со счетом 9:8.

Россиянки занимают второе место на предварительном групповом этапе, одержав десять побед. Шотландки - пятое, выиграв шесть матчей из одиннадцати.

Сегодня в 18:00 по московскому сборная России проведет свою заключительную встречу предварительного раунда против команды США.

Добавим, что шесть лучших сборных группового этапа выйдут в плей-офф и гарантируют себе путевки на Олимпиаду, которая в феврале следующего года пройдет в Пекине. При этом первые две команды выйдут в полуфинал чемпионата мира.

Место в плей-офф на данный момент себе обеспечили сборные Швейцарии (10 побед - 1 поражение), России и Швеции (8-3).