Маргарита Фомина: В керлинге очень важно показывать выдержку

Трехкратная чемпионка Европы Маргарита Фомина назвала возраст, с которого керлингиста можно считать опытным спортсменом.

«Опытным игроком можно считать спортсмена только от 25, возможно, даже от 30 лет. Это вид спорта, где очень важно показывать выдержку. А вот детям и молодежи, в силу их возрастных особенностей и бурного характера, совладать с собой бывает сложно. С опытом приходит понимание специфики вида спорта, а вместе с тем и результат. Поэтому совсем молодые команды не всегда могут на равных играть с опытными», - цитирует Фомину «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящий момент в канадском Калгари проходит чемпионат мира по керлингу среди женских команд. Сборная России занимает второе место на групповом этапе после двенадцати игр.

Отметим также, что Маргарита Фомина на мировых первенствах выигрывала три бронзовые и одну серебряную медали.