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Италия - Серия B 15:00 Венеция 0 Порденоне 0 П1 2.03 Х 3.30 П2 4.00
Италия - Серия B 15:00 Асколи 0 Читтаделла 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия B 15:00 Реджана 0 СПАЛ 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Италия - Серия B 15:00 Лечче 0 Реджина 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 5.20
Италия - Серия B 15:00 Виртус Энтелла 0 Кьево 0 П1 8.80 Х 4.60 П2 1.40
Италия - Серия B 15:00 Кремонезе 0 Пескара 0 П1 1.81 Х 3.70 П2 4.50
Италия - Серия B 15:00 Козенца 0 Монца 0 П1 5.10 Х 3.70 П2 1.73
Италия - Серия B 15:00 Салернитана 0 Эмполи 0 П1 1.74 Х 3.80 П2 4.80
Италия - Серия B 15:00 Брешия 0 Пиза 0 П1 1.53 Х 4.00 П2 6.90
Италия - Серия B 15:00 Фрозиноне 0 Виченца 0 П1 2.40 Х 2.85 П2 3.60
Болгария - Первая лига 17:30 Берое 0 Арда 0 П1 1.96 Х 3.30 П2 3.80
Россия - Премьер-Лига 18:00 Ахмат 0 Тамбов 0 П1 1.12 Х 10.0 П2 23.0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Санкт-Паули 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Ганновер-96 0 Дармштадт 98 0 П1 2.50 Х 3.80 П2 2.60
Болгария - Первая лига 20:00 ЦСКА 1948 0 ЦСКА С 0 П1 15.5 Х 5.60 П2 1.20
Россия - Премьер-Лига 20:00 Сочи 0 Ротор 0 П1 1.43 Х 4.50 П2 8.70
Швейцария - Национальная лига - плей-офф 21:00 Цуг 0 Женева-Серветт 0 П1 1.79 Х 4.60 П2 3.10
Италия - Серия А 21:30 Доломити Энерг 0 Бриндизи 0
Испания - Сегунда 22:00 Тенерифе 0 Альмерия 0 П1 3.30 Х 2.80 П2 2.60
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Эльче 0 П1 1.50 Х 4.00 П2 8.20
Франция - Лига 1 22:00 Ланс 0 Лилль 0 П1 4.10 Х 3.50 П2 1.98
Англия - Премьер-лига 22:00 Лестер Сити 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.42 Х 4.90 П2 7.90
07 мая 12:25
автор: Максим Скороходов

Маргарита Фомина: В керлинге очень важно показывать выдержку

Трехкратная чемпионка Европы по керлингу рассказала о преимуществе опытных спортсменов над молодыми в ее виде спорта.

Трехкратная чемпионка Европы Маргарита Фомина назвала возраст, с которого керлингиста можно считать опытным спортсменом.

«Опытным игроком можно считать спортсмена только от 25, возможно, даже от 30 лет. Это вид спорта, где очень важно показывать выдержку. А вот детям и молодежи, в силу их возрастных особенностей и бурного характера, совладать с собой бывает сложно. С опытом приходит понимание специфики вида спорта, а вместе с тем и результат. Поэтому совсем молодые команды не всегда могут на равных играть с опытными», - цитирует Фомину «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в настоящий момент в канадском Калгари проходит чемпионат мира по керлингу среди женских команд. Сборная России занимает второе место на групповом этапе после двенадцати игр.

Отметим также, что Маргарита Фомина на мировых первенствах выигрывала три бронзовые и одну серебряную медали.

источник: «Спорт-Экспресс»
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