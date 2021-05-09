Женская сборная России вышла в финал чемпионата мира, обыграв Швецию

В полуфинале ЧМ-2021 российские керлингистки переиграли сборную Швеции со счетом 8:7.
Национальную команду России представляли скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
В финале россиянки сыграют с представительницами Швейцарии, которые оказались сильнее команды США (7:3).
Напомним, встреча Россия - Швейцария состоится сегодня, 9 мая. Начало - в 22:00 по московскому времени.
Добавим, что ранее наша сборная квалифицировалась на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.