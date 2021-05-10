Женская сборная России уступила Швейцарии в финале чемпионата мира

В финальной встрече чемпионата мира-2021 российские керлингистки потерпели поражение от сборной Швейцарии со счетом 2:4.

Отметим, что российская команда стала обладательницей серебряных медалей во второй раз в своей истории. Ранее аналогичного результата россиянки добивались в 2017 году.

Национальную команду России представляли скип Алена Ковалева, вице-скип Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.

Напомним, что бронзовые медали на турнире завоевали керлингистки из США, обыгравшие шведок в матче за третье место.