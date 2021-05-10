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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Асколи 0 П1 1.47 Х 4.10 П2 8.00
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Венеция 0 П1 2.33 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Козенца 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.90
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Салернитана 0 П1 12.0 Х 5.00 П2 1.31
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Реджана 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Лечче 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Кремонезе 0 П1 1.38 Х 4.40 П2 10.5
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Фрозиноне 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Брешия 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 4.80
Россия - Премьер-Лига 16:30 Урал 0 Ростов 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.26 Х 2.90 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
10 мая 11:08
автор: Евгений Лиманский

Алина Ковалева: Ехали в Калгари, чтобы отобраться на Олимпиаду. Рады, что еще и взяли медали

Российские керлингистки завоевали серебро чемпионата мира, повторив лучшее достижение в своей истории.

Капитан женской сборной России по керлингу Алина Ковалева поделилась эмоциями от выступления на чемпионате мира в Канаде.

«Очень рады этому серебру. Конечно, обидно проигрывать в финале, хотелось стать чемпионками. Но и второе место для нас – огромный успех! Дополнительного давления в связи с празднованием Дня Победы не испытывали. В полуфинале, который проходил по российскому времени 9 мая, обыграли шведок, нам уже тогда писали, что обыграть олимпийских чемпионок в День Победы и выйти в финал – дорогого стоит. Наверное, в матче со швейцарками для нас этот праздник уже закончился. Надо сказать, что мы ставили цель, прежде всего, квалифицироваться на Олимпиаду. Завоевать медали тоже планировали, поэтому рады, что это удалось сделать, но все же главным стартом будут Игры. Для этого мы и работает на протяжении четырех лет, а награды чемпионата мира – приятный бонус», – приводит слова Ковалевой Sport24.

Напомним, на чемпионате мира в Калгари сборная России в финале уступила швейцаркам со счетом 2:4.

источник: Sport24.ru
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