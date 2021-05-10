Алина Ковалева: Ехали в Калгари, чтобы отобраться на Олимпиаду. Рады, что еще и взяли медали

Капитан женской сборной России по керлингу Алина Ковалева поделилась эмоциями от выступления на чемпионате мира в Канаде.

«Очень рады этому серебру. Конечно, обидно проигрывать в финале, хотелось стать чемпионками. Но и второе место для нас – огромный успех! Дополнительного давления в связи с празднованием Дня Победы не испытывали. В полуфинале, который проходил по российскому времени 9 мая, обыграли шведок, нам уже тогда писали, что обыграть олимпийских чемпионок в День Победы и выйти в финал – дорогого стоит. Наверное, в матче со швейцарками для нас этот праздник уже закончился. Надо сказать, что мы ставили цель, прежде всего, квалифицироваться на Олимпиаду. Завоевать медали тоже планировали, поэтому рады, что это удалось сделать, но все же главным стартом будут Игры. Для этого мы и работает на протяжении четырех лет, а награды чемпионата мира – приятный бонус», – приводит слова Ковалевой Sport24.

Напомним, на чемпионате мира в Калгари сборная России в финале уступила швейцаркам со счетом 2:4.