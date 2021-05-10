Дмитрий Свищев: Серебро – великий результат для всего российского керлинга

Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев дал оценку выступлению российских спортсменок на главном старте сезона в Калгари.

«Еще никогда наши спортсменки так не выступали на групповом этапе чемпионата мира. Результат, конечно, феноменальный, причем для команды из любой страны мира. Команда боролась за золото, но не смогла его выиграть. Несмотря на это, серебро – великий результат для всего российского керлинга. Благодарен всем спортсменам и тренерам, медицинскому персоналу и сотрудникам федерации. Мы очень давно шли к тому, чтобы вернуть звание серебряных призеров чемпионата мира. Это почетно», – цитирует Свищева «Р-Спорт».

Напомним, на чемпионате мира в Калгари сборная России выиграла на групповом этапе 11 матчей из 13. В полуфинале наши керлингистки обыграли олимпийских чемпионок из Швеции со счетом 8:7, а в финале уступили швейцаркам 2:4.

Отметим, что в первый раз женская команда из РФ становилась серебряным призером в 2017 году.