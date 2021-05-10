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Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Венеция 0 П1 2.33 Х 3.00 П2 3.50
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Салернитана 0 П1 12.0 Х 5.00 П2 1.31
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Кремонезе 0 П1 1.38 Х 4.40 П2 10.5
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Фрозиноне 0 П1 2.70 Х 3.10 П2 2.80
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Асколи 0 П1 1.47 Х 4.10 П2 8.00
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Реджана 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.80
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Козенца 0 П1 1.98 Х 3.50 П2 3.90
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Лечче 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.20
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Брешия 0 П1 1.78 Х 3.60 П2 4.80
Россия - Премьер-Лига 16:30 Урал 0 Ростов 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Болгария - Первая лига 18:00 Ботев В 0 Монтана 0 П1 1.83 Х 3.30 П2 4.50
Португалия - Сегунда 19:00 Академику 0 Вилафранкензе 0 П1 2.32 Х 3.00 П2 3.20
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Химки 0 П1 1.33 Х 5.50 П2 11.0
Испания - Сегунда 20:00 Райо Вальекано 0 Леганес 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.30
Болгария - Первая лига 20:15 Этыр 0 Славия С 0 П1 2.26 Х 2.90 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 21:30 Гамбург 0 Нюрнберг 0 П1 1.59 Х 4.10 П2 5.80
Италия - Серия А 21:45 Олимпия Милан 0 Кремона 0
Италия - Серия А 21:45 Канту 0 Динамо Сассари 0
Италия - Серия А 21:45 Виртус Болонья 0 Доломити Энерг 0
Италия - Серия А 21:45 Брешия 0 Виктория Либер 0
Италия - Серия А 21:45 Бриндизи 0 Варезе 0
Италия - Серия А 21:45 Реджана 0 Умана Рейер 0
Италия - Серия А 21:45 Триест 0 Фортитудо 0
Испания - Сегунда 22:00 Спортинг Хихон 0 Луго 0 П1 1.75 Х 3.40 П2 5.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Фулхэм 0 Бёрнли 0 П1 2.28 Х 3.40 П2 3.30
Испания - Примера 22:00 Бетис 0 Гранада 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.70
10 мая 11:50
автор: Евгений Лиманский

Дмитрий Свищев: Серебро – великий результат для всего российского керлинга

Женская сборная России заняла второе место на чемпионате мира, повторив лучшее достижение в своей истории.

Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев дал оценку выступлению российских спортсменок на главном старте сезона в Калгари.

«Еще никогда наши спортсменки так не выступали на групповом этапе чемпионата мира. Результат, конечно, феноменальный, причем для команды из любой страны мира. Команда боролась за золото, но не смогла его выиграть. Несмотря на это, серебро – великий результат для всего российского керлинга. Благодарен всем спортсменам и тренерам, медицинскому персоналу и сотрудникам федерации. Мы очень давно шли к тому, чтобы вернуть звание серебряных призеров чемпионата мира. Это почетно», – цитирует Свищева «Р-Спорт».

Напомним, на чемпионате мира в Калгари сборная России выиграла на групповом этапе 11 матчей из 13. В полуфинале наши керлингистки обыграли олимпийских чемпионок из Швеции со счетом 8:7, а в финале уступили швейцаркам 2:4.

Отметим, что в первый раз женская команда из РФ становилась серебряным призером в 2017 году.

источник: «Р-Спорт»
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